Tutti al mare, ma anche in montagna Appennino boom: "Il futuro è qui"

di Massimo Pandolfi

Sandro Lepri, lei è il capo dell’osservatorio turistico dell’Emilia Romagna, una sorta di 007 dei flussi. Ma è vero che il futuro del turismo è in montagna?

"Io ci credo. Nel giro di pochi anni credo che si possa raddoppiare la presenza dei turisti nelle nostre montagne. Ora rappresenta neanche il 6% dell’afflusso turistico regionale".

Tradotto in persone e non in percentuale?

"Quasi 800mila persone all’anno scelgono una località turistica montana in Emilia Romagna. Possiamo andare in fretta a un milione e mezzo".

Ma con l’alluvione che ha fatto franare le nostre montagne comne la mettiamo?

"È un problema, certo. Da gennaio ad aprile eravamo cresciuti di oltre il 20% rispetto all’anno scorso. E già nel 2022 avevamo fatto circa il 30% in più del 2019, il pre Covid. Poi in maggio è successo quel che è successo...".

E c’è stato il crollo?

"In maggio battuta d’arresto fra il 7 e il 15 per cento, in giugno fra il 5 e il 7%. In luglio c’è stata una netta ripresa, anche perché col super caldo la gente cercava refrigerio".

Diceva prima che una fetta importante del futuro turistico della regione è nell’Appennino, giusto?

"Mi consenta di usare un altro termine: in montagna".

Cosa cambia, scusi?

"Se dici Appennino pensi alle Alpi e allora le nostre montagne diventano di serie B, anche come percezione. Invece no. Abbiamo tutto per essere di serie A".

Beh, con tutto il rispetto: mica si potrà competere - esempio - con l’Alto Adige.

"Sì e no".

Cioè?

"Sa cosa serve per competere con l’Alto Adige che lei ha appena nominato?"

L’esperto è lei, dica.

"È l’offerta che fa la domanda e noi possiamo e dobbiamo migliorare l’offerta. Si può".

Come?

"Due esempi: servizi ricettivi e complementari".

Traduca.

"Nelle nostre montagne non c’è un albergo a cinque stelle, pochi sono quelli a 4 stelle. L’Alto Adige è pieno di hotel di lusso. E poi i servizi complementari, i percorsi, il fitness, le biciclette, i cammini. E sui cammini vorrei fare un discorso a parte".

Vanno molto di moda questi percorsi per pellegrini...

"E qui è l’errore. Ormai non sono più solo per pellegrini. Ci va chiunque. Noi ne abbiamo 18, tutta Europa ci invidia, ad esempio, la Via degli Dei. Dove c’è un qualcosa del genere che possa collegare e portarti, a piedi, in pochi giorni, nel cuore di due città come Bologna e Firenze?"

Altre cose da fare?

"Quando si cammina c’è bisogno di punti di ristoro. Ha presente i rifugi del celeberrimo Alto Adige? Ecco a noi mancano".

E poi?

"Digitalizziamo l’Appennino, cioè facciamo funzionare i telefonini ovunque. Poi l’energia: avanti con il fotovoltaico, ad esempio".

Servono soldi.

"Ci sono, sfruttiamo quelli del Pnnr".

Clientela e stagioni: una volta in montagna si andava d’inverno.

"C’è stato un travaso, anche di numeri. Purtroppo la mancanza di neve ha creato disagi in inverno, ma c’è stato il boom estivo".

Ci andavano gli anziani in estate a svernare in montagna.

"Sì, ora non solo. Siamo pieni anche di giovani, gli affitti brevi spopolano. C’è voglia di vacanza attiva, benessere, tranquillità. Noi in Emilia-Romagna abbiamo tutto ciò".