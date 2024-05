Tutti connessi al sito del ’Carlino’. E la pagina Facebook è rossoblù

Anche la pagina Facebook del Resto del Carlino si è colorata di rossoblù con la foto dei giocatori in festa pubblicata nella homepage. Una città impazzita per il traguardo raggiunto ha sommerso di click pure il sito del nostro giornale, dopo la notizia di domenica sera della qualificazione certa in Champions League grazie al successo dell’Atalanta sulla Roma (2-1). In poche ore oltre duemila like e tanti commenti, soprattutto per i servizi e i video riguardanti la festa in piazza Maggiore, hanno colorato di emozioni e gioia la pagina social.

Anche chi non era presente alla festa ha fatto poi sentire la propria voce lasciando il suo commento. Il focus sull’arrivo di Joey Saputo in città per stare vicino ai giocatori, in un momento così bello quanto storico, non ha lasciato indifferenti i tifosi: "Un traguardo storico per la città", aveva detto il presidente durante il viaggio dal Canada per arrivare il prima possibile sotto le Due Torri.

"Un grande veramente assieme a Thiago e Sartori e a tutti i ragazzi del Bologna!! Tutta la città ne deve essere orgogliosa!!!", sottolinea Francesco.

Mentre un altro tifoso non si accontenta: "Ora battiamo anche la Juventus e pareggiamo il conto con l’andata dove ci hanno scippato la vittoria".

"Sessant’anni dopo il Bologna ha ritrovato il posto che merita in Europa, ora per i prossimi sessant’anni ci dobbiamo restare a testa alta", è l’auspicio che scrive invece Stefano Cremonini sempre sulla pagina Facebook, colorata di rossoblù.

La speranza di molti è che questo sia solo l’inizio di una nuova bella avventura dal sapore antico e glorioso.