"Tutti contro Lepore, diamogli un segnale"

Scavone, su quali temi punta?

"I bolognesi vogliono cambiare sindaco. Ecco perché il voto regionale è una cartina tornasole". Angelo Scavone, candidato con Forza Italia, è sicuro: "C’è una fetta di elettori di sinistra che non vuole più Lepore...".

Le Regionali, dunque, diventano un banco di prova?

"So bene che non siamo di fronte alle Comunali, ma il voto a Bologna è importante per un segnale forte di cambiamento di rotta. La città è stata stravolta: ora serve una svolta".

Secondo lei è possibile?

"Se a Bologna prevalesse il centrodestra non sarebbe solo importante per la Regione, ma un giudizio su Lepore. Il sentimento dei bolognesi è assolutamente negativo: è un’occasione fondamentale per il cittadino di esprimersi e, soprattutto, per gli elettori di centrodestra".

Che intende?

"Guazzaloca fu votato da tantissime persone (al ballottaggio raccolse 116mila voti, ndr), alle ultime Comunali sono andate a votare 45mila persone di centrodestra: c’è un gran numero di elettori da recuperare".

Commenta gli ultimi giorni?

"Il sindaco ha cercato di scaricare la responsabilità sul governo centrale per gli scontri. Faccio una battuta: forse Lepore è troppo giovane per aver frequentato le Frattocchie, dove insegnavano ai sindaci comunisti a non paralizzare una città...".

Parla di cantieri e Città 30?

"Ormai si va a 10 all’ora, ma noi continuiamo a raccogliere le firme per abolire la Città 30".

E sulla Garisenda?

"Ricordiamo la scelta infausta di far circolare bus tra i palazzi storici. Poi c’è l’alluvione...".

Su questo come si esprime?

"Bonaccini dice ‘de Pascale rimedierà ai miei errori’. Questo avviene solo nei regimi, quando si sostituisce un governatore con un altro. Nelle democrazie, invece, vince l’alternanza. Ecco: noi vogliamo mandarli all’opposizione per cinque anni".

Francesco Moroni