Tutti gli eventi per il ’finissage’

Chiude la mostra ‘Oscar Piattella. I muri’ nella Cappella di Santa Maria dei Bulgari all’Archiginnasio, e sono in programma diverse iniziative promosse dall’Archivio Oscar Piattella. Alle 11, nella sala dello Stabat conferenza sulla poetica dell’artista pesarese; alle 11,45 visita guidata all’esposizione. Poi, alle 12,15 in piazza Maggiore spettacolo ‘Arte nel vento’, con gli Sbandieratori di Gubbio e le bandiere ideate da Piattella. Alle 15 visita guidata alle mostre nelle sedi di PwC (via Farini 12) e della Galleria Stefano Forni (piazza Cavour 2).