Tutti i colori del teatro in venti appuntamenti

Su il sipario al TaG di Granarolo che inaugura la stagione 2025–2026 con un progetto culturale ambizioso: "Lo spazio delle possibilità", un percorso che intreccia arte, riflessione e partecipazione per costruire una nuova consapevolezza collettiva. La nuova stagione non è solo un cartellone di spettacoli, ma un progetto di valorizzazione teatrale e formazione culturale, con l’obiettivo di promuovere il teatro come spazio di pensiero e confronto, formare spettatori consapevoli e valorizzare la drammaturgia contemporanea. Al TaG ci saranno oltre 20 appuntamenti: dalla memoria collettiva alla libertà individuale, dal ruolo delle donne all’ironia come forma di consapevolezza. Tra gli artisti in programma sarà possibile vedere sul palco Bianca Tortato (Premio Hystrio), Antonio Ornano, Marianna Folli (Premio Troisi), Gioia Salvatori, Rita Pelusio, Maria Pia Timo, Emanuele Aldrovandi, Parini Secondo, Annagaia Marchioro, Aleksandra Syrkasheva, oltre a molti altri.

Accanto agli spettacoli, il progetto prevede laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti, incontri post-spettacolo e collaborazioni con istituzioni su temi di parità di genere, educazione alle emozioni e contrasto alla violenza. "Con ‘Lo spazio delle possibilità’, il TaG rinnova il suo impegno come presidio culturale aperto, dove la scena diventa coscienza e la cultura disegna il futuro: il teatro non è un luogo chiuso, ma una piazza dell’anima, un laboratorio di convivenza e immaginazione", spiega il direttore artistico Alessandro Dall’Olio. "In tempi incerti, investire in cultura è un atto di coraggio. Lo spazio delle possibilità non è solo un titolo, ma un manifesto etico: un invito a immaginare insieme una società più consapevole e solidale" dichiara Mila Pedrieri, assessora comunale con alla Cultura.

z. p.