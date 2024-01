Tutti i dubbi dei cittadini: "Così tornerà il deserto. Sarà come in via Carbonesi"

I cambiamenti legati alla viabilità a cui i cittadini sono sottoposti stanno creando "un clima di sfinimento". La notizia sul ripristino della corsia preferenziale in via Farini, che riattiverà la telecamera tra piazza Galvani e piazza Cavour, poi, è visto come il colpo di grazia. E l’idea sembra avere effetti simili a quanto successo con la pedonalizzazione (sulla quale poi la giunta ha fatto marcia indietro) in via de’ Carbonesi. "Stanno ripetendo lo stesso copione, con la differenza che qui i veicoli passano molto di più – commenta Paolo, che spesso è in centro per lavoro –. Si tratta di una scelta che va a danneggiare i cittadini, rivelandosi utile magari per taxi e autobus. Costringere i mezzi privati a svoltare prima della telecamera scatenerà il caos nelle vie interne. E i viali saranno ancora più intasati".

Anche per chi vive in centro, è "assurdo – racconta Franca Marcomini –. È un disagio per chiunque debba venire in queste zone. Non sono d’accordo, anche perché abbiamo già visto i risultati di questa soluzione in via de’ Carbonesi".

Il flusso dei mezzi, secondo altri cittadini, si riverserà su altre vie. "È una scelta folle, che si aggiunge al pacchetto delle altre iniziative insensate – dice Alessandra Marzolla –. I disagi che si verranno a creare coinvolgeranno tutta piazza Cavour e via Garibaldi. Si libera via Farini per creare ingorgo in altre vie. Non voglio immaginare l’affollamento che ci sarà nell’area del parcheggio Staveco, dove le problematiche sono già esistenti. Da residente subirò tutti questi problemi che inevitabilmente emergeranno".

Il malumore aleggia in Galleria Cavour e tra le altre attività commerciali, che vedranno passare davanti alle vetrine solo autobus, taxi, scooter e mezzi autorizzati.

"Questa preferenziale venne creata per tutelare i polmoni dei bolognesi. Impedire il passaggio per poco più di 100 metri, costringendo le persone a percorrere 2,5 chilometri, passando per le vie interne e i viali, credo non abbia nulla a che vedere con questa scelta – afferma Simone Alcione, dell’antica cartoleria ‘Al Balanzone’ –. Si creerà l’effetto opposto. Da un punto di vista commerciale, è una tragedia. Passiamo ore senza vedere clienti, passano poche persone. Sembra di essere in estate, con la differenza che in quel periodo ci sono i turisti. La preferenziale è la goccia che concorre a fare traboccare il vaso: si sta uccidendo il centro".

Gli esercenti sono demoralizzati. "La preferenziale sarà capace di diminuire ancora di più la nostra capacità commerciale – spiega un commesso –. I clienti saranno sempre meno: sembra si stia facendo di tutto per penalizzarci".

In più, "la preferenziale è stata eliminata quasi vent’anni fa – aggiunge un esercente –. È una sciocchezza ripristinarla ora, in una situazione già complessa per noi commercianti, che facciamo i conti con Città 30 e con la clientela che non può permettersi di spendere. L’ennesima decisione che ci penalizzerà". C’è chi, però, appoggia la decisione: "Sono d’accordo, nonostante lavori in centro – conclude Liana Citu –. Se non avessi il permesso per accedere all’area, prenderei un mezzo pubblico, che inquina molto meno. È un provvedimento che aiuterà a ripulire l’aria dallo smog e a preservare il centro storico".