Tutti i numeri del cinema regionale: "Investimenti raddoppiati"

Storia ricchissima e grande proiezione verso il futuro. Di cosa si parla se non di cinema quando si naviga tra queste due sponde? Per di più succede alla Mostra del cinema di Venezia, dove è approdata ieri anche la nostra Film Commission, soddisfatta per le produzioni targate Emilia Romagna che partecipano in concorso e nelle varie sezioni. In pole position Ferrari di Michael Mann, al debutto ieri sera, che corre per il Leone d’Oro. Ed ecco uno dei punti cardine della crescita del settore di cui il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha parlato ieri all’Hotel Excelsior, durante un incontro con Fabio Abagnato, Morena Diazzi e il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. Parola chiave: filiera corta. A seguire enti locali sul territorio, attivi e pronti ad accogliere le produzioni. "Si è passati da 110 milioni di spesa complessiva per le opere audiovisive sostenute nel precedente triennio - sono i dati - a 225 milioni nell’ultimo triennio, con un impatto, ossia spesa sul territorio, da 24 milioni a 40 milioni di euro". Farinelli ha raccontato il lavoro partito dagli anni ‘60 sull’alfabetizzazione e sulla crescita della cultura cinematografica, lavoro costante e che continua a dare nuovi frutti, ai quali gli immediati investimenti per il Modernissimo e il Giuriolo – dove sorgerà l’Archivio – daranno nuova linfa. Il presidente ha poi elencato le peculiarità, ricchezze, eccellenze e talenti della regione, ricordando la candidatura, anche simbolica, di Rimini e della Romagna a capitale della cultura 2026.