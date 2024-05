Tutti in bici a Villa Smeraldi, scatta il Pianura Bike Day. Strade chiuse alle automobili

Da Bologna al Museo della Civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio, passando per i territori di Castel Maggiore e Argelato: domani si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per il Pianura Bike Day, la seconda delle Domeniche Ciclabili 2024, che a pochi giorni dalla partenza conta già quasi 300 iscritti. Un itinerario di circa 28 km tra parchi, argini e campagne che dal Museo del Patrimonio Industriale di Bologna accompagnerà i partecipanti fino al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio.

La partenza è fissata per le 10 dal Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, ma sarà organizzato anche un gruppo in bici dal Parco di Villa Angeletti, con partenza alle 9.30 dalla rotonda ’della Formica’. Per gli under 10 è stato pensato un percorso Family di 6 km in tutta sicurezza, con partenza alle 11 dalla stazione ferroviaria Funo Centergross. Per tutti è previsto l’arrivo al Museo della Civiltà Contadina, circondato dal grande parco storico di Villa Smeraldi, dal Pomario con i suoi 500 alberi da frutto di varietà antiche e rare. Saranno presenti stand gastronomici e zone per pranzare in relax, con possibilità di prenotare un cestino pic-nic già pronto (per info e prenotazioni telefono o whatsapp: 051 891014). Durante la giornata sarà anche possibile partecipare ad attività varie nel parco e visitare il Museo che raccoglie oltre diecimila oggetti relativi al lavoro e alla vita nelle campagne bolognesi ed emiliane tra il 1750 e il 1950.

Questo il programma: alle 9.30 ritrovo al Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara, 123 – Bologna), ore 10 partenza, ore 11 partenza del percorso Family dalla stazione di Funo Centergross, ore 11.30 arrivo previsto al parco di Villa Smeraldi. Intorno alle 15 sarà organizzato a cura dell’associazione Salvaiciclisti Bologna un gruppo in bici per rientrare a Bologna lungo la Ciclovia del Navile. Per i bimbi sarà disponibile una navetta dal parco di Villa Smeraldi alla stazione di Funo, in partenza ogni mezz’ora dalle 13.30 alle 15. Lungo tutto il percorso del Pianura Bike Day sono previste chiusure temporizzate delle strade, in collaborazione con le polizie locali e metropolitana, per garantire un sicuro svolgimento.