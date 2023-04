Tutti in carrozza per scoprire l’Italia Raid ferroviario sulla Porrettana

Tutti in carrozza per la nona edizione della Maratona Ferroviaria di Dolce Amodo, l’alleanza per la mobilità che aspira a valorizzare il patrimonio del turismo dei cammini, delle ciclovie e delle ferrovie. Quest’anno il tragitto si estenderà dove un tempo sorgeva l’antica Etruria utilizzando lo storico valico della ferrovia Porretana, percorso noto per i paesaggi appenninici mozzafiato. "Sarà un modo per verificare l’intermodalità delle stazioni e l’efficienza delle connessioni di trasporto pubblico locale, che sono alla base del rilancio e della sostenibilità sociale delle aree interne del paese – dichiara Anna Donati, portavoce Amodo –. Incontreremo le associazioni e i comitati presenti sui territori, oltre ovviamente le istituzioni, per ragionare sui progetti di potenziamento delle ferrovie per la mobilità efficiente del Paese. Non mancherà l’aspetto culturale, con il percorso della linea Porrettana, di grande valore turistico, e la visita al DORS di Pistoia, grazie alla disponibilità di Fondazione FS", ha aggiunto Donati.

Ieri gli organizzatori sono partiti da Bologna centrale alle 11:04 per arrivare a Porretta Terme alle 12:15 dove ad aspettarli c’era il sindaco Giuseppe Nanni. "Siamo davvero felici che quest’anno l’iniziativa percorra la ferrovia Porrettana – ha detto il primo cittadino – che collega Bologna a Pistoia, un’opera ingegneristica di grande portata, con 64 ponti e 48 gallerie, lungo un percorso di poco meno di 100 chilometri che consente di scoprire le bellezze dei borghi della nostra montagna. Auspichiamo che questo appuntamento sia un sostegno significativo, anche per dare una maggiore valorizzazione del percorso che, visto il grande interesse sia per lavoro che per turismo, necessiterebbe di essere implementato nel numero delle corse, anche serali". La Maratona proseguirà poi per Pistoia, Firenze, Perugia, Spoleto, Orte, Viterbo e Roma, dove arriverà il 29 aprile.

Tra i viaggiatori ci sono Anna Donati, Massimo Ferrari, Presidente di Utp AssoUtenti, Alessandra Bonfanti, referente mobilità Legambiente; Massimo Bottini, referente mobilità Italia Nostra; Bernardo Gennaro, Consigliere generale Association Europeenne des Cheminots; Andrea Ricci, Osservatorio Trasporti Regione Lazio; Silvio Cinquini della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali e Agostino Agostinelli di FederParchi.

Nicola Maria Servillo