"Tutti in carrozza". Riapre la linea Porrettana
3 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Fino al 14 settembre treni a velocità ridotta, sospese le fermate di Lama di Reno e Pian di Venola. Statale, i timori degli autotrasportatori di Cna

Buone notizie per i fruitori della tratta ferroviaria Sasso-Porretta Terme: oggi la linea ripartirà a pieno regime. A darne notizia ufficialmente una nota di Rete Ferroviaria Italiana (RFI): "Riprenderà domani 3 settembre (oggi, ndr), come da programma, la circolazione dei treni fra Sasso Marconi e Porretta Terme. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori di potenziamento dell’infrastruttura avviati lo scorso 19 luglio, che avevano reso necessaria la temporanea sospensione del traffico ferroviario. Dal 3 al 14 settembre i treni, come prevedono le norme, percorreranno le tratte interessate dai lavori ad una velocità ridotta che verrà innalzata gradualmente fino a raggiungere quella normalmente prevista sulla tratta. Questa parziale limitazione della capacità della linea comporterà alcune temporanee modifiche all’offerta commerciale con cancellazione di alcuni treni e con la sospensione, per questo breve periodo, delle fermate di Lama di Reno e Pian di Venola. Il servizio ferroviario a Lama di Reno sarà garantito dai treni per e da Marzabotto. I sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie sono aggiornati. Sono state tre le attività svolte in parallelo per ottimizzare i giorni di chiusura della linea e oltre 100 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri, con l’ausilio di una quarantina di mezzi d’opera".

Rfi aggiunge: "L’intervento più impattante, del valore di tre milioni di euro, ha riguardato il rinnovo del binario in corrispondenza delle gallerie Calvenzano, Camugnone, Misano e Sassatello – tra Vergato e Sasso Marconi – con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura per una maggiore regolarità della circolazione e un miglior comfort del viaggio. Abbiamo provveduto poi all’impermeabilizzazione di un ponte sul fiume Reno a Lama di Reno e alla manutenzione straordinaria di un secondo ponte, sempre sul fiume Reno, a Carbona. Avviati infine i lavori di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni di Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro".

E in merito ai lavori sulla Statale Porrettana, Giordano Bianconi (presidente Cna Fita Bologna) parla per gli autotrasportatori: "Esprimiamo forte preoccupazione e disappunto per la mancata preventiva informazione ufficiale riguardante l’apertura del cantiere in località Lama di Reno, la cui durata è prevista in almeno 150 giorni".

Zoe Pederzini

© Riproduzione riservata

