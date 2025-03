Tutti in festa nella notte di musica: torna ’Partirò per Bologna’

’Partirò per Bologna’ è il titolo di una canzone pubblicata nel 2004 dalla Banda Bassotti, gruppo tra i più celebri della scena della nuova musica romana che mescola dialetto e suoni elettrici, la tradizione con il punk e l’hip hop. Nel corso degli anni è diventata una canzone simbolo, per la sua forza narrativa dedicata all’amicizia, al senso della solidarietà e del viaggio di un gruppo di ragazzi uniti dalla comune passione per la musica. Proprio per questo ha dato il nome a un festival che da sette anni, la prossima edizione è in programma oggi, va in scena all’Estragon per celebrare questi sentimenti e per ricordare l’artista che quella ballata l’aveva composta, Angelo ‘Sigaro’ Conti, fondatore della formazione nel 1991. E proprio sul palco del club di via Stalingrado l’aveva cantata per l’ultima volta nel 2018, prima della sua prematura scomparsa.

L’appuntamento, che si svolge nel giorno del suo compleanno, è quindi un’occasione per ricordarlo, ma anche un modo per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio, una realtà artistica che si esprime attraverso differenti linguaggi che hanno in comune la forte relazione con le città, con la dimensione metropolitana. Apertura alle 17, con 10 gruppi che si alterneranno, molti noti e amati dal grande pubblico. Come gli Assalti Frontali del rapper Militant A, che presenteranno a Bologna il loro nuovo disco, ‘Notte Immensa’, un’opera complessa, con la quale l’hip hop, come ha detto lui stesso, "aiuta a smettere di avere paura, ci chiede di fare la nostra parte, ognuno con la propria responsabilità. Canzoni che spingano le persone a impegnarsi, che non vuol dire militare in un partito, ma essere consapevoli di poter diventare parte di un cambiamento". Romani sono anche Il muro del canto, che porteranno all’Estragon i brani del loro recente lavoro, ‘La mejo medicina’, un album di folk rock che ci riporta nel cuore di una dimensione popolare così cara a una grande interprete come Gabriella Ferri. Vengono dalla capitale anche gli Ultimi, tra le più originali espressioni del nuovo punk italiano, con ballate dal forte impatto sia ritmico che melodico, una formazione che deve la sua notorietà anche al legame con il fumettista Zerocalcare, che per loro ha realizzato copertine e manifesti, e ha utilizzato le loro musiche per la colonna sonora delle sue serie su Netflix. Con il disegnatore condividono lo stesso vivace immaginario, fatto di strade e piazze di periferia, dove la solidarietà tra chi ci abita è ancora molto forte, nel segno di una trasformazione che nasce dal profondo impegno personale.

Nel cartellone spicca la presenza dei 99 Posse, che sono parte della storia del rap nazionale, dove il dialetto napoletano ha incontrato l’hip hop d’oltreoceano in una storia ancora oggi attualissima. A chiudere la serata è stata invitata, come sempre a ‘Partirò per Bologna’, la Banda Bassotti, per concludere con ballo collettivo una festa che è ricordo e celebrazione di una città che ha un ruolo sempre centrale nell’immaginario giovanile italiano.

Pierfrancesco Pacoda