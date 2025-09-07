Tutti in marcia per Gaza. In 2.000 a Monte Sole: "Fermiamo le barbarie"

Quasi 2.000 persone ieri a Marzabotto per la manifestazione ‘Fermiamo le barbarie’ pro Gaza a sostegno della ‘Global Sumud Flottilla’. Dopo la manifestazione di giovedì, quando l’assessore Daniela Ara (ieri presente) è stato contestato, il movimento a sostegno della Palestina e delle navi allestite per portare aiuti umanitari si è ritrovato tra i crinali per l’evento della Cgil.

"Non possiamo permettere che il genocidio di cui è vittima il popolo palestinese avvenga sotto i nostri occhi – tuona Michele Bulgarelli, segretario della Cgil, dal palco di Monte Sole –: Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani devono fermare questa barbarie". Una maxi bandiera della pace, seguita da un’altrettanto mastodontica bandiera della Palestina, sfilano nei luoghi del tremendo eccidio nazifascista in mezzo alla folla che scandisce cori per il popolo della Striscia.

"Saremo il vostro equipaggio di terra – scandisce Bulgarelli rivolgendosi alla Global Sumud Flottilla –, impegnati a sostenere il vostro diritto pacifico e determinato di raggiungere Gaza e di portare gli aiuti alla popolazione, e lo faremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, compreso lo sciopero, se sarà necessario". Per Bulgarelli "le manifestazioni di questi giorni segnano una svolta nel protagonismo delle forze sociali, politiche, dei movimenti, delle cittadine e dei cittadini".

Presente anche la politica: oltre alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii (l’Unione delle comunità islamiche d’Italia), anche l’assessore Ara: "Essere a Monte Sole ha un grande significato perché qui nel ‘44 si è compiuto un genocidio e in questo momento stiamo vivendo un altro genocidio a Gaza. Per questo abbiamo il compito di svegliare le coscienze e la politica". "Eravamo in tanti e abbiamo camminato insieme per ribadire che nessun popolo deve essere condannato alla violenza, allo sterminio e alla guerra", chiude Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd.