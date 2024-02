Tutti in maschera, si va a teatro

Con il concerto in maschera ’Filmusic’, in scena domani e giovedì (ore 21) al reatro Duse, si apre la Stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine. Sul podio i direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani per uno degli appuntamenti clou della compagnine. ’Filmusic’ propone uno straordinario mix tra colonne sonore tratte da film e cartoni animati da Star Trek a La Vita è Bella, da Avengers a Mission Impossible, e un repertorio sinfonico di altissimo rigore, pensato per riscoprire la potenza della musica classica in una dimensione cinematografica e burlesca. Ma è anche l’appuntamento per festeggiare il Carnevale insieme al pubblico. Come ormai da tradizione, infatti, direttori e musicisti vestiranno i costumi dei loro supereroi e personaggi di fantasia preferiti, così come il pubblico è invitato a venire a teatro in maschera. Sul palco, dunque, non mancheranno pirati, elfi, extraterrestri ma anche duelli, colpi di scena e sorprese per un concerto imprevedibile, andato negli anni sempre sold out.

"Vogliamo iniziamo questa Stagione all’insegna del gioco e del divertimento – sottolinea il direttore Matteo Parmeggiani –: Filmusic è un concerto colorato e coinvolgente, pensato per tutte le età, ma è anche un modo per scoprire splendide pagine del repertorio classico. Quest’anno diamo spazio, tra gli altri, a compositori come Beethoven e Wagner che hanno reso ancora più speciali e iconici film che fanno parte della nostra vita".

"Filmusic è uno spettacolo per tutte le età, facile, intenso, divertente, emozionante e colorato – aggiunge il direttore Tommaso Ussardi –. Dedicarsi per una sera ad ascoltare musiche bellissime che spesso, dietro una pellicola, rischiano di passare inosservate, può aprire nuovi orizzonti verso la percezione della grandezza della musica sinfonica, in particolare quando questa è suonata dal vivo da un’orchestra vera con oltre 60 musicisti sul palco".