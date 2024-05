Tutti in piazza per la Settimana Calderarese

La Settimana Calderarese, l’ormai tradizionale festa con cui la città dal 1981 saluta l’estate alle porte, è pronta a rivoluzionare, animare, colorare il centro e non solo. Lo farà dal 25 maggio al 2 giugno con un’edizione speciale, ricca di novità e pensata dall’amministrazione comunale a misura dei calderaresi, ancor più che in passato: il format della 9 giorni di musica, sport, spettacolo, animazione e buon cibo è stato infatti rivisitato sulla base delle osservazioni e dei consigli che i cittadini diedero in un questionario di gradimento al termine dell’edizione 2023.

Ideata e organizzata dall’amministrazione comunale, anche questa 42ª edizione si avvarrà della preziosa collaborazione della gran parte delle associazioni del territorio. Tra le novità, le iniziative dedicate ai più piccoli: tutti i giorni tra la piazza antistante la Casa della Cultura e la Biblioteca è prevista un’iniziativa per bambini, dall’area Baby Sport ai giochi di Bimbo Tu, dal laboratorio di burattini ai pomeriggi di letture. L’altra rilevante novità sarà Balena Republic, il preserata con dj che dalle 19, introdurrà lo spettacolo di piazza Marconi. Sul palco, ogni sera, un evento dal sapore diverso, 9 spettacoli pensati per tutte le età e tutti i gusti. I primi 5, dal 25 al 29 maggio, saranno tutti a cura delle associazioni del territorio: il Kiwi Summer Festival per l’organizzazione di Pro Loco Calderara Viva, Volontari Protezione Civile OdV e Società Eventi/Stramercato; gli Extra in Via Emilia – Tributo a Lucio Dalla e Vasco Rossi, a cura di Pro Loco Calderara Viva; il Supernovanta Live Show grazie ad Avis Comunale Calderara Di Reno, Centro Sociale Bacchi e Percorsi Sicuri Calderara Odv; gli Allegri Vagabondi - Nomadi Tribute Band, a cura di Centro Sociale Bacchi Calderara, Centro Sociale del Lippo, Centro Sociale di Longara e SPI Calderara; infine, il 29, il dj set di Vanessa, per l’organizzazione della new entry Nuovo Comitato Commercianti.

Sono previsti, fra le tante iniziative, il compleanno della Casa delle Abilità, il 25 maggio, e lo stesso giorno un reading sonoro a cura di Re Mida alla Golena San Vitale. E poi tanto sport, mercatini e stand informativi, la manifestazione dedicata ai cani ’Code in festa’ e cibo a volontà: di questa parte si occuperanno, come tradizione vuole, la UP Calderara, i Volontari della Protezione Civile e la Pro Loco Calderara Viva. E ancora, tra i tanti eventi: la consegna degli attestati ai donatori Avis, tornei di Baskin e di scacchi e il Mainstage, che apre le porte della Casa della Cultura a band emergenti. Lo spettacolo di Vito e Maria Pia Timo ’Piadina e padano’ concluderà il 2 giugno la manifestazione.

p. l. t.