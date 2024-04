Tutti in sella per la grande CicloFesta

Sono trascorsi tre anni dall’inaugurazione del tratto Mirandola-Bologna della Ciclovia del Sole e domenica, a Crevalcore, si festeggerà proprio questo anniversario. Tre anni in cui questo tratto dell’Euro Velo 7, la grande pista ciclabile lunga 7.400 chilometri che collega Capo Nord a Malta, si è posizionato come prodotto turistico in espansione, come dimostra l’interesse degli operatori anche internazionali che si registra nelle fiere di settore.

"Un compleanno importante che testimonia la crescita sinergica tra istituzioni e territorio - dichiara il presidente del Territorio turistico Bologna-Modena, Mattia Santori - e un’occasione per valorizzare ancora di più il nostro tratto della Ciclovia del Sole, oltre che, ovviamente, rilanciare il cicloturismo". E poi, Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana delegata al Turismo rilancia: "È uno dei prodotti di punta del nostro territorio. Il cicloturismo ci permette di promuovere un turismo sostenibile, tema sempre più centrale per il nostro territorio".

Parlando poi di ’ciclopolitana’, c’è ancora del lavoro da fare, infatti "uno dei principali problemi che stiamo risolvendo è quello dell’accesso ciclabile a Bologna, entro fine mandato (2026, ndr) contiamo di completare tutte le opere sul tratto appenninico che ci permetteranno di entrare in città" aggiunge Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Mobilità ciclistica. Quest’anno inoltre, grazie all’intesa con moltissime realtà territoriali, vengono proposti dei veri e propri pacchetti di esperienze per viaggiare in bici senza doversi curare di nient’altro che della pedalata.

La grande festa del 14 aprile, a Crevalcore, inizierà in realtà da un po’ più lontano. Sono, infatti, state organizzate 3 ’biciclettate’ che partiranno rispettivamente da Bologna, Concordia sulla Secchia e Carpi e che, intorno alle ore 11 raggiungeranno parco Armando Sarti dove poi, intorno alle 12, inizieranno i festeggiamenti. Le attività e i laboratori della CicloFesta sono pensati per tutte le età e i gusti: dallo yoga di defaticamento, all’asta delle biciclette passando per uno spettacolo di burattini, un laboratorio di carta riciclata, letture e tornei di basket e volley, oltre ad un contest di skateboard. Presso la scuola di musica Melò sarà possibile inoltre provare gli strumenti e visitare lo stabile.

L’appetito dei partecipanti, a margine di tutte queste attività, è affidato a diversi stand gastronomici di street food locale e non. Si possono trovare ulteriori informazioni al seguente link: https://cicloviadelsole.it/la-ciclofesta-2024.

Alberto Biondi