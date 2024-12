"Tutti insieme possiamo farcela"

"Come Ascom, mi sono confrontata anche con la nuova amministrazione, che si è impegnata a potenziare la sicurezza. Noi siamo ad Anzola, in una zona residenziale e industriale, molto tranquilla. C’è una buona integrazione. Io partecipo in doppia veste (albergatore e Ascom) ai tavoli sia della sicurezza che del commercio e ho segnalato che ci sono piccole zone di degrado, però l’area è molto pattugliata. Qui funziona molto anche il passaparola, tra Anzola alert e la comunità di vicinato. Appena c’è qualcosa di strano o sospetto viene segnalato. Abbiamo anche raddoppiato le telecamere e potenziato l’illuminazione. L’amministrazione è attenta e le forze dell’ordine collaborano, anche sul fronte scuola. E il lavoro di squadra paga. Porte aperte? Noi siamo attivi 24 ore su 24".