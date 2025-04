Tutti pazzi per il vinile: è la festa della musica

L’ultimo ad aprire è stato quello in via Saliceto 9/d, in Bolognina. ’Il covo della musica’, questo il nome del negozio, atterra sul suolo di una città come Bologna che al momento se la passa veramente bene in fatto di negozi di dischi. E oggi che è il Record Store Day, celebrazione degli esercizi musicali indipendenti di tutto il mondo, quelle undici insegne in giro per la città che parlano di vinili e cd, sono un gran bel vede e ascoltare. Non è che tutti, a dir la verità, amino festeggiare la ricorrenza: qualcuno la ritiene "la più grande truffa del rock’n’roll", per citare i Sex Pistols, perché è una cosa che nel tempo è cambiata, portando le uscite ‘limited’ a costare eccessivamente, ma in ogni caso quello che fa far festa sotto le Due Torri è che per il momento, qui, una fetta della popolazione ci tiene ancora ad ascoltare musica comprata dal proprio rivenditore di fiducia e non online e soprattutto in vinile. Lo attesta Achille Franceschi, proprietario del Disco d’Oro di via Galliera, che l’anno prossimo fa 50 anni, essendo nato in via Marconi nel 1976. "Da noi – racconta – su 100 dischi venduti, 80 sono vinili e 20 cd e i negozi sopravvissuti, in questo ultimo periodo sono tutti in crescita". Il Disco d’Oro è ancora luogo di incontro e discussione e per il Record Store Day ha una lunga lista di titoli, con il fiore all’occhiello ’Alone’ dei Cure remixato da Four Tet, vinile che doveva uscire solo in Inghilterra e che invece è arrivato anche qui. Per la ricorrenza oggi da Semm music store in via Oberdan tanti ospiti si alterneranno alla consolle dalle 10 alle 21 e verranno anche annunciati i vincitori di Best Art Vinyl Italia edizione 2024: tra le ’release’ speciali ime Files 1994-2009 di Oasis, ’Tribute to Nirvana’ di Post Malone e ’Appuntamento con Ornella Vanoni’ della Vanoni. C’è poi un negozio davvero speciale in via de’ Monari: ’Back to Beauty’, vinili e stampe da collezione, in particolare prime stampe originali sia italiane che straniere e divide lo spazio con una profumeria e centro estetico. Un’idea originale di due appassionati di musica, Luce Brucci, la titolare, e Andrea Pritoni. Qualche vetrina dopo c’è un altro negozio storico, ovvero Discorama, vinili, cd e dvd, tra nuove uscite e catalogo. La lista continua con Gallery 16 di via Nazario Sauro (anche bar e galleria), Lupus Dischi in via Val d’Aposa, che divide lo spazio con Tiro Production, casa cinematografica, Metal Factory Bologna in via Irnerio (metal, punk, hardcore), Megastore Sonic Belligeranza di dj Balli in via Mascarella, Dj’s Paradise in via Andrea Costa. Poi Hellnation in via Zampieri di Roberto Gagliardi, specializzato in sottoculture giovanili e di nicchia con libri, dischi, magliette e titoli indipendenti. Poi Andrea Biagioni, fondatore di Ostia Records in via dell’Artigiano, specializzato in punk ma con un catalogo di vinili e cd molto più ampio, e infine Emanuele Gambardella di Discobolandia in via Beroaldo, da 21 anni negozio prevalentemente di vinile, con una frequentazione trasversale in cui figurano tanti ragazzi.

Benedetta Cucci