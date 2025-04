Tutti pazzi per il vinile: in Salaborsa c’è la fila

Ascoltare i vinili, senza cuffie, seduti su delle poltrone rosse. Il tempo di un 33 giri e via a cercare un altro disco tra i 10mila presenti negli scaffali. Lo fanno due amici. Ma anche babbo e figlia, una coppia di fidanzati. La Sala Ascolto Vinili, al secondo piano della biblioteca Salaborsa, è diventata un vero e proprio punto di attrazione per la città.

Da febbraio a oggi non c’è mai stato un giorno in cui fosse libera. E per i prossimi 15 giorni sarà lo stesso. Insomma, "un’esperienza gioiosa per tutti", racconta Manuele Giannini, ideatore della sala. Uno spazio pubblico unico in Italia, tanto da essere già invidiato da tanti altri Comuni. Ma Bologna, città Unesco della musica, questa sala d’ascolto per vinili ambientale se la tiene stretta. Ogni disco, ogni copertina, ogni genere musicale ha un suo perché. Dai cantautori italiani alla musica classica, dai vinili prima stampa dei Beatles e dei Pink Floyd alla disco music. Il tutto fruibile gratuitamente, su appuntamento.

Un mondo reso possibile grazie alla donazione della famiglia Santonastaso. Diecimila 33 giri, altrettanti 45 giri – non presenti nella sala – e svariati cd. Una collezione targata Carlo, fratello di quei Mario e Pippo, un duo di comici e cabarettisti che ha navigato dagli Anni ‘60 in avanti tra i programmi della Rai, anche in prima serata. E poi nel cinema, lavorando con un grande come Dino Risi. Gusti musicali acquisiti negli anni che ora sono l’arredamento di questa Sala Ascolto Vinili, dopo la consegna del nipote e attore lui stesso, Andrea Santonastaso. L’obiettivo è quello di ricreare l’ambiente che c’era a casa di Carlo, in via Spartaco, dove ospitava le persone per ascoltare i dischi, aprendo le porte a chiunque. "Un viaggio inserito nel contesto della vicina Sala della Musica", prosegue Giannini, riferendosi al percorso espositivo che ripercorre la storia del sound locale. Ma l’esperienza dell’analogico è un concetto che non tutti hanno chiaro. Soprattutto i più giovani. "Vediamo tanti ragazzi e ragazze appassionarsi alla musica in vinile dopo che sono venuti qua a vivere questa full immersion", analizza Giannini. Nel mentre nella sala entra un turista romeno e prova anche lui, per la prima volta, l’ascolto di un 33 giri. Il disco è quello di Ruggero Passarini. Muove le dita al ritmo dell’album ‘Gocce di rugiada’, tra liscio, valzer e filuzzi. Si emoziona. "Alla collezione integrale della famiglia Santonastaso ora stiamo aggiungendo anche vinili di artisti del territorio. È questo il bello. Entrare qua e non sapere cosa c’è", prosegue Giannini.

Alle vetrate della sala si affacciano i curiosi. "Diciamo che è un po’ come alla Finestrella di via Piella", ci scherza su l’ideatore della sala. Però di realtà che si sono mostrate interessate a questo progetto c’è già la fila. A Pesaro, nelle Marche, qualche settimana fa c’è stato l’incontro delle città creative della musica Unesco. "Kansas City ci ha già richiesto informazioni su come riproporre questa idea negli Stati Uniti. Stessa cosa tante altre città estere hanno mostrato interesse, fermandosi qua prima di tornare nelle rispettive nazioni dopo il meeting", conclude Giannini.

Insomma, in un mondo sempre più digitale, immateriale e veloce, ecco un buon motivo per ritagliarsi 90 minuti tra contatto fisico con l’opera ed esperienza musicale. Dalla vibrazione del tocco del vinile al ruvido del cartone della copertina. La puntina che si appoggia, il crepitio iniziale, i primi suoni nell’impianto. E poi la connessione con l’ambiente circostante. "Il vuoto dà risonanze, splendori che ti riempiono", direbbe Tito Balestra.