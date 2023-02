Tutti pazzi per la moda vintage Mercatini, boutique e strade dove trovare il look d’epoca

All’ombra delle Due Torri, il look d’epoca – non rifatto, quindi non retro, ma originale –, ha sempre avuto un posto nel cuore delle bolognesi e dei bolognesi di nascita o d’adozione. E quello che un tempo era terreno per pochi, ora sta diventando per molti. Basta dare un’occhiata ai mercatini che sempre più velocemente nascono in vari spazi della nostra città. Il capostipite è Era Ora Market, nato all’Arena Orfeonica e ora nel quadriportico di Vicolo Bolognetti, spazio Labas. Uno degli ultimi arrivati, tra l’altro dal nord europa, è il VinoKilo, che vende usato al chilo, proprio come andava di moda negli anni Ottanta a Berlino, dove epoca e second hand erano già un must.

Poi ci sono le piccole boutique che continuamente aprono. Via San Vitale, con tutta una serie di negozietti da scoprire, è da tempo la promenade del vintage, guidata dagli storici Fratelli Broche, che ricercano manufatti e creazioni del passato da rimettere in circolazione, dai bijoux alle celebri griffe. Ma ultimamente c’è un’altra strada che sta attirando l’attenzione: è la piccola e carina via Rialto, dove in poco tempo hanno aperto Folks! Split Up e Armadi con vista.

Nella puntata del podcast di oggi – scaricabile sul sito de il Resto del Carlino, così come sulle principali piattaforme Google, Apple e Spotify – raccontiamo perché Bologna è dagli anni Ottanta la capitale italiana della moda vintage, perché un look d’epoca tra griffe celebri e usato originale è scelto da studenti e fashioniste e perché la filosofia portata in Gucci dal 2015 al 2022 da Alessandro Michele, qui era già storia. E lo facciamo assieme a un po’ di voci interessanti.

Benedetta Cucci