Tutti pronti per la ’Run for Mary’. La corsa che unisce fede e sport

Bologna, 30 maggio 2025 – Si svolgerà domani a partire dalle 9 la ’Run for Mary’, la camminata ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo da piazza Santo Stefano e si concluderà nel cortile dell’Arcivescovado.

La ’Run for Mary’ è un’iniziativa proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane e dal Comune di Bologna in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca.

Martedì 3 giugno alle 11,30 in via de’ Chiari l’Arcivescovo parteciperà all’inaugurazione di tre affreschi di Madonne con il Bambino, restaurate con il progetto ’P’Arte la Run’ della ’Run for Mary’ promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero insieme ad altre realtà.

"’La speranza corre’ – afferma don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, Pellegrinaggi e Tempo Libero – è il sottotitolo dell’edizione 2025 della ’Run for Mary’. In questo anno giubilare, infatti, nonostante le molte situazioni difficili in varie parti del mondo, vogliamo anche noi dare un contributo affinché la speranza riprenda la sua corsa nel cuore di ciascuno.

Grazie al progetto ’P’Arte la Run’, inoltre, daremo un segno visibile della presenza e dell’amore di Maria per la nostra città, con la restituzione all’antica bellezza di tre affreschi collocati a breve distanza l’uno dall’altro e raffiguranti la Vergine con in braccio il suo Bambino".

Domani alle 18, nella Casa della Carità di Borgo Panigale, di via Don Giulio Salmi 49, l’Arcivescovo celebrerà la Messa nella Festa della Visitazione.

Alle 21, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Padulle di via della Pace 9, l’Arcivescovo Cardinale Matteo Zuppi dialogherà con il compositore e direttore d’orchestra Adriano Pennino su ’Da solo non basto’, nell’ambito della Sagra del Campanile.

Lunedì 2 giugno alle 11,15, nel Santuario della Beata Vergine di Lourdes a Campeggio in via Campeggio 1, Monsignor Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, celebrerà la messa in occasione del Giubileo delle Autorità civili, Forza pubblica, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale, Croce Rossa, mondo del volontariato e associazionismo. Al termine, Monsignor Ottani interverrà all’inaugurazione della mostra permanente ’Nel Sacro Cuore del Conte. Giovanni Acquaderni’.