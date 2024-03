"Tutti stiamo cercando un sentiero"

"Avere fede significa avere fiducia, una cosa che richiede un piccolo abbandono...". Fiducia nella vita, fiducia nell’altro e nella necessità di accettare questo bisogno.

Alessandra Sarchi, bolognese storica dell’arte e scrittrice, pubblica ’Il ritorno è lontano’ (ed Bombiani) e lo presenta questa sera alle 20,30 all’Oratorio San Filippo Neri con Marco Antonio Bazzocchi. Il racconto si snoda attorno a una madre, un padre e a una figlia che si allontana da casa per inseguire i sogni di una battaglia ambientalista in Germania. Un triangolo di relazioni, di vuoti (la mancanza della figlia, di uno scopo dopo ’essere stata’ una madre), e una malattia che rende questo vuoto anche fisico, letterale.

Su tutto, emerge la difficoltà di parlare, ascoltare, capire. Questo suo libro sembra essere pieno di domande e di dubbi.

"Metto in scena un microcosmo di relazioni che tutti viviamo – spiega la scrittrice –: siamo fatti di grandi fragilità e le relazioni sono l’unica cosa che ci sostiene. La vita, soprattutto dopo il Covid, ci ha rivelato questo profondo bisogno di comunità. Siamo esseri sociali".

I personaggi del romanzo però faticano, c’è come una tensione irrisolta per cercare di accorciare le distanze fra loro...

"Siamo imperfetti, questo è certo, e dobbiamo imparare ad accettarlo. Ci hanno abituato a una società di perfezione, che richiede alte performance, ma non è cosi. In realtà siamo tutti alla ricerca di un sentiero, di un senso al nostro fare. Anche come genitori ci proviamo, ma i figli sono autonomi, spesso prendono strade che fatichiamo a comprendere. L’importante è continuare a provare".

È molto presente nel libro il tema dell’ambiente, della crisi climatica, delle battaglie condotte con rabbia e ostinazione da Nina, la figlia.

"Non ci sono risposte facili, non sappiamo se quello che facciamo avrà davvero un impatto, ma le domande sono vere e importanti, bisogna farsele. Per secoli abbiamo tenuto un atteggiamento predatorio verso il pianeta ma oggi siamo troppi, consumiamo troppo e male. È tramontata l’idea dell’uomo del Rinascimento al centro del cosmo: siamo invece immersi in un continuum di cose viventi e inanimate, tutti collegati. E c’è bisogno della nostra cura verso il mondo".

In questo libro – singolarmente o in gruppo – ci si inoltra spesso nel bosco, letteralmente, alla ricerca di un ’respiro verde’, di un contatto con gli alberi. Anche lei sente questo legame così stretto con la natura?

"Eccome. Io sono una ragazza di campagna, anche ora abito in collina, e tutte le notti faccio i conti con un istrice ostinato che viene a rovesciarmi il compost... Un evidente conflitto di interessi, come succede spesso tra uomini e natura..."

Ad un certo punto in questo triangolo di relazioni famigliari si inserisce un bambino: il tentativo di riempire un vuoto avrà però esiti un po’ spiazzanti...

"Il piccolo Pietro è metafora della natura indomabile, un po’ come il ’bambino magico’ delle fiabe: fragile, ma portatore di novità".

Alla fine si torna sempre nel bosco, in fuga... con uno scenario non proprio pacificato.

"Il finale io lo sento aperto. Pietro si salva, ma si salva da solo. E questo per me significa che non sappiamo mai davvero da dove la salvezza possa arrivare. O non arrivare...".

Martina Spaggiari