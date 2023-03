Tutti uniti a tavola per salvare lo sport

‘Uniti per lo Sport’. Era questo il nome della serata, organizzata a San Giorgio di Piano alla palestra del centro sportivo Zanardi, per raccogliere fondi per tutte le società sportive del territorio in difficoltà a seguito della pandemia e del rincaro dell’energia elettrica e del gas. Ed è stata una cena in cui erano davvero tutti uniti per lo sport: dall’amministrazione comunale ai commercianti del territorio che, ognuno a modo suo, ha offerto qualcosa per contribuire alla realizzazione della cena stessa. C’è stata grande solidarietà nei confronti delle associazioni sportive e in particolare dello sport per i minori.

Le tante presenze, con oltre 350 partecipanti, si sono sommate ai tanti volontari e sponsor che hanno dimostrano grande vicinanza e attenzione per lo sport sangiorgese. La serata, in cui sono stati raccolti circa 5mila euro, prevedeva un menù di carne e uno vegetariano tra cui spiccavano gli spaghetti alla bolognese, fatti con la ricetta nata proprio a San Giorgio di Piano e curati dallo chef Stefano Boselli detto ‘Panino’. Tra i volontari, oltre ai tesserati delle associazioni sportive stesse, hanno partecipato la ‘Famiglia dei carri’ e Davide Pavan alla griglia, ‘Quasi Atleti’ in appoggio in cucina, ‘Un gruppo per caso’ al servizio ai tavoli e il ‘Gruppo spaghetti alla bolognese’. Sono state tante anche le aziende e associazioni di San Giorgio e territorio limitrofi che hanno sponsorizzato la serata: l’azienda Andalini, il comitato Soci Coop Reno, il Centro sociale Falcone e Borsellino, la G7 che ha offerto i gelati, Pizzoli per le patate, Nolo party, la coperativa Avola, F.lli liberato, la macelleria Ceresi, la salumeria Contini, la pasticceria Robby e il gruppo Sangiorgiodivino.

Commenta con orgoglio la serata il sindaco Paolo Crescimbeni: "Fieri del risultato e fieri della grande sensibilità del territorio in merito. Servirebbero, però, maggior attenzione e misure specifiche del governo per sostenere il mondo del volontariato e in questo caso quello sportivo. Dopo la burocrazia e il Covid, sta cadendo per il forte rincaro dei costi energetici un mondo che ritengo fondamentale per la socialità, l’integrazione e la salute mentale e fisica. In attesa di questo intervento, proviamo a sostenerlo con tutti i mezzi possibili. Sono orgoglioso della mobilitazione di tanti: associazioni, volontari, cittadini e imprese; tutti hanno immediatamente risposto alla chiamata e cooperato per questa iniziativa nel segno della solidarietà".

Zoe Pederzini