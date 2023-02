’Tutto brucia’ dei Motus "Tragedia contro la guerra"

Cumuli di sabbia e cenere, neon luminosi, suoni angoscianti: Troia è caduta e, fra gemiti e urla, non resta che una spiaggia abitata da carcasse di mostri marini mentre, lontano, divampano gli ultimi fuochi. E lì, su quel litorale affacciato sul nero Mediterraneo, che le donne della città vinta aspettano le navi greche per essere portate lontano. E lì che si alza il lamento di Ecuba (Silvia Calderoli) e che consuma la propria battaglia Cassandra (la danzatrice Stefania Tansini). È fatto di musica, luce, danza e parola Tutto brucia, lo spettacolo dei Motus ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande in scena stasera e domani all’Arena del Sole. Qui lo storico gruppo di ricerca affronta e riscrive una tragedia terribilmente contemporanea come Le Troiane di Euripide inserendo brani di Jean Paul Sartre (che del testo curò una propria versione nel ‘64) e affidandosi alle suggestioni di vari scritti, da Judith Butler a Ernesto De Martino, da Donna Haraway a NoViolet Bulawayo. Ilenia Caleo ha curato le liriche, mentre Francesca Morello accompagna in scena con il canto l’evolversi della vicenda. I Motus hanno ideato il testo durante la pandemia, quando ancora non era scoppiata il conflitto in Ucraina. "Mai come adesso – spiega Daniela Nicolò– il lutto appare una questione politica. Quali vite contano? Cosa rende una vita degna di lutto? Pensiamo ai morti in guerra, al nuovo schiavismo, ai naufragi nel Mediterraneo...".

Dunque, i classici parlano davvero della nostra contemporaneità?

"Sono parole che affrontano i temi salienti, le tensioni e le criticità del nostro mondo. Troiane, con quel coro di voci femminili, è una tragedia contro la guerra e la riscrittura di Sartre, di cui abbiamo usato solo una piccola parte, contiene un’evocazione alla sofferenza. Abbiamo concentrato il nostro lavoro drammaturgico soprattutto nella costruzione di un forte immaginario visivo e sonoro".

La presenza di Motus a Bologna coincide anche con due eventi a Ateliersì. Sono legati a ‘Tutto brucia’?

"Ovviamente sì. Si tratta di due piccoli focus incentrati sull’evoluzione dei personaggi. Domenica Silvia Calderoli approfondirà lo sguardo sull’Ecuba narrata da Euripide dieci anni dopo Le Troiane. Stefania Tansini nei giorni scorsi ha già affrontato la Cassandra dell’Orestea di Eschilo". La tecnologia è, più di altre volte, una forte componente dell’allestimento?

"Per noi lo è sempre stata. In questo caso abbiamo rinunciato ai video per concentrarci sulla forza dei corpi e sulle presenze fisiche. Ci siamo occupati soprattutto dell’ambiente luminoso e sonoro: lo spettacolo è quasi un concerto e i testi inglesi delle canzoni non sono che le parole tradotte della tragedia". Prossima sfida?

"Una rilettura di Frankenstein di Mary Schelley. Coinvolgeremo Silvia Calderoni e altri performer. Il debutto avverrà in autunno e per il momento stiamo programmando alcuni workshop sul tema".

c. cum.