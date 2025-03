Tutto è partito dalla denuncia delle coop

Furono Roberto Toni e Luca Signorini, legali rappresentanti delle cooperative Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest, a presentare, nel lontano 2022, la denuncia che fece scattare l’indagine sfociata ieri nel maxi-sequestro ai danni degli ex vertici di Conad. La denuncia-querela fu presentata contro Francesco Pugliese, allora amministratore delegato di Conad, e Mauro Bosio, all’epoca direttore finanziario, nonché contro Raffaele Mincione, a capo del gruppo Wrm che assieme a Conad aveva rilevato, nell’ambito dell’operazione ‘Mont Blanc’, il gruppo Auchan Italia Spa.

Toni e Signorini avevano chiesto più volte chiarimenti a Pugliese per alcune operazioni, fra cui l’acquisizione di Auchan appunto, in cui c’erano diversi aspetti poco chiari su presunti conflitti di interesse e ingenti somme pagate non si capiva bene a chi e perché.

Fu chiesta anche un’ispezione giudiziale di Conad nazionale e delle sue controllate e la nomina di un curatore speciale in ambito civile. Al centro dello scontro che portò poi all’uscita di Pugliese dal Gruppo, c’era appunto l’operazione Auchan, con cui Conad, tramite la società vincolo creata ad hoc Bdc, nel 2019 acquisì supermercati e immobili in Italia del gruppo francese. Partner di Conad (al 51%) fu il Gruppo Wrm di Mincione. Tra le tante cose opache, si lamentava il mancato deposito al registro delle imprese dei bilanci di esercizio di Bdc e Margherita (cioè l’ex Auchan), specie alla luce del fatto che il 46% di Bdc, che una perizia ha aveva stimato valesse 220 milioni, era stato ceduto da Conad al Gruppo Wrm al prezzo simbolico di un euro, secondo l’accordo quadro siglato per l’Operazione Auchan; e il compenso una tantum di tre milioni di euro erogato all’allora amministratore delegato quale presidente del cda di Bdc, senza che i consiglieri lo avessero deliberato. Pugliese respinse sempre le accuse ed ecluse di avere ruoli nella società al centro dell’inchiesta della Finanza, la Ramaf srl. Ruoli che invece emersero in seguito. L’ex ad, addirittura, all’epoca sostenne che Toni e Signorini avevano le idee confuse. Invece le avevano chiarissime.