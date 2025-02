Tutto esaurito agli incontri pubblici sui rifiuti

Cambia il porta a porta, ma cambia anche il sistema di raccolta dei rifiuti nei cassonetti. In Valsamoggia parte la seconda campagna di informazione relativa alla diversa modalità di raccolta del rusco che vede il porta a porta attivo a Bazzano, Crespellano e Monteveglio, e i cassonetti in strada per Castello di Serravalle e Savigno. Così da un mese il gestore del servizio, Hera, ha iniziato la sostituzione dei vecchi bidoncini nei tre territori pedemontani, dove sono in corso anche le affollate assemblee pubbliche nel corso delle quali tecnici e amministratori spiegano le nuove modalità di conferimento e differenziazione. Riunioni affollatissime, tanto che dopo l’eccesso di afflusso di dieci giorni fa a Crespellano, il Comune è corso ai ripari prenotando sale più capienti.

Tutto esaurito alla bocciofila di Calcara, con la sindaca Milena Zanna che ringrazia "tutte le persone che hanno partecipato dimostrando interesse per l’argomento, l’attenzione della comunità verso questo aggiornamento e l’importanza di adottare pratiche più sostenibili". Domani appuntamento alla sala Sognoveglio di Monteveglio e giovedì alla sala Mimosa di Crespellano.

Nella parte montana, a Castello di Serravalle e Savigno, dal mese di aprile verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti. I nuovi contenitori per l’indifferenziato avranno un sistema informatizzato e dal 3 giugno si apriranno solo con la Carta Smeraldo, ovvero la tessera Hera per i servizi ambientali. Dal 3 marzo gli utenti possono ritirare il kit ai Punti Smeraldo. Previsti anche incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità, con il primo appuntamento già fissato a venerdì 24 febbraio. A partire dal mese di aprile a Castello di Serravalle e Savigno verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti; i contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 3 giugno i cassonetti dell’indifferenziato si apriranno solo con la Carta Smeraldo, mentre gli altri contenitori resteranno ad apertura libera.

Tra i cambiamenti c’è anche il conferimento degli imballaggi di alluminio, ovvero le lattine, che andranno insieme alla plastica e non più con il vetro. Inoltre, saranno posizionati nuovi cassonetti per la raccolta degli sfalci e delle piccole potature e per la raccolta dei soli rifiuti organici. Infine, sarà attivato il servizio di raccolta amianto di provenienza domestica.

