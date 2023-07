Tutto esaurito: come ti psicanalizzo il sindaco

Qual è la più grande paura di un sindaco, un vescovo, un comico, un’imprenditrice, un’attrice? Quali incubi fanno? Come sopportano le critiche? Quando riescono a essere davvero felici? Cosa si dicono allo specchio ogni mattina? Come gestiscono la rabbia e l’ansia? Quale trauma non hanno superato? Sono alcune delle domande al centro di ‘Tutto esaurito’, la prima rassegna terapeutica d’Italia che aiuta a combattere lo stress col sorriso, attraverso i racconti dei protagonisti, e la condivisione delle esperienze: ogni sera, per cinque sere, in scena un’intervista-confessione pubblica a personaggi popolari e uno spettacolo di stand up comedy o teatro-canzone per divertire, e informare, su un tema che riguarda tutti.

Al Chiostro di Santa Cristina della Fondazza, sede del Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater, ogni sera dalle 21 si succederà uno Psycho Talk di 45 minuti con un intervistato che racconti lo stress di svolgere il proprio incarico: si parte martedì prossimo con il sindaco Matteo Lepore; il 12 luglio sarà la volta dell’arcivescovo e presidente della Cei Matteo Zuppi. E poi il 13 luglio spazio al popolarissimo comico Vito; il 14 luglio l’originale, ironica e dissacrante imprenditrice Cristina Fogazzi, alias Estetista cinica, seguita da oltre un milione di follower su Instagram; per chiudere, il 15 luglio, con la giovane attrice lombarda Sara Drago. I dialoghi saranno condotti dal direttore artistico della rassegna, Emilio Marrese, con lo psicoanalista Stefano Bolognini, ex presidente dell’Associazione Internazionale di Psicoanalisi e della Società Psicoanalitica Italiana, e altri professionisti acclarati (i dottori Filippo Marinelli, Cristina Nanetti, Mario Vittorangeli e Arianna Marfisa Bellini) che alla fine tracceranno la diagnosi (ovviamente in tono ludico) e suggeriranno una terapia all’intervistato. Dopo l’intervista, alle 22 andrà in scena uno spettacolo incentrato ogni sera su una diversa forma di stress tra le principali che tutti condividiamo. In scena Chiara Becchimanzi, i siciliani Salvo Di Paola e Pietro Sparacino e la veneta Cristina Chinaglia. La rassegna sarà conclusa dal concerto del cantautore Mimmo Cavallo.