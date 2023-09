Tutto il paese a tavola sotto i portici di San Giorgio di Piano per raccogliere fondi

Una domenica eccezionale, e soprattutto a fin di bene, quella di domani a San Giorgio di Piano. Per i portici di via della Libertà, infatti, andrà in ‘scena’ la nona edizione dell’evento ‘Al dågg e mèz tótt a tèvla’: un pranzo in compagnia, dalle 12.30, in tavolate lunghe e conviviali allestite sotto i portici del centro. Due menù tra cui scegliere e il vino lo si può portare da casa. Il ricavato, come sempre, verrà devoluto in beneficenza. Tante le associazioni di San Giorgio che collaboreranno per la riuscita dell’evento di domani: circa 100 i volontari pronti ai blocchi di partenza e 1.300 gli iscritti al pranzo solidale dell’anno.