Tutto il paese in lutto per il farmacista Luca Nardi

La comunità di Minerbio è in lutto per la perdita di un importante pilastro e punto di riferimento. Se n’è andato, dopo una breve malattia, il 61enne Luca Nardi (nella foto), storico titolare della farmacia Zarri - Nardi - Trolli della centralissima via Roma. Nardi lascia l’amata moglie Marina, che lo affiancava nella gestione della farmacia, e due figli di 18 e 24 anni. Commosso il messaggio della prima cittadina Roberta Bonori: "L’improvvisa scomparsa di Luca ci lascia tristi e sgomenti. Luca è sempre stato collaborativo e molto partecipe alla vita del paese e della comunità dove viveva e lavorava con passione e dedizione, oltre che con cura per il prossimo. Nardi è sempre stato pilastro fondante anche della vita della nostra parrocchia. Sono vicina, con comprensione e affetto, alla famiglia in un momento di così grande dolore e smarrimento. Sono sicura di rappresentare, con queste mie parole, il pensiero dell’intera comunità di Minerbio. Lo accompagneremo, tutti insieme, nell’ultimo viaggio terreno".

I funerali di Luca Nardi si terranno, infatti, oggi alle 14.30 nella parrocchia di Minerbio. In questa giornata di dolore la farmacia di via Roma rimarrà chiusa per lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati dai cittadini sui social network dopo l’annuncia della triste notizia: "Mancherai tantissimo a tutti", "Fai buon viaggio Luca e veglia su tutti noi come hai sempre fatto dal bancone della farmacia", "Non potremo dimenticare il tuo sorriso e il tuo buon cuore". La farmacia è molto conosciuta non solo in paese, ma anche nel circondario perché è una delle più grandi della zona, fornisce anche i servizi di Cup e dà la possibilità di sottoporsi anche a piccoli esami di laboratorio.

z. p.