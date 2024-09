Tutto il paese in piazza per Gaia Giovannini

Persiceto festeggia la sua concittadina Gaia Giovannini, vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi insieme con la Nazionale femminile di pallavolo. L’atleta ha ricevuto vari riconoscimenti, fra cui il ‘Pesco d’oro’ per meriti sportivi, consegnato dal sindaco Lorenzo Pellegatti. Una giornata di grande festa: la cittadina si è riversata in piazza del Popolo e si è stretta con affetto, orgoglio e riconoscenza attorno alla pallavolista. Tantissime le persone arrivate per partecipare all’evento iniziato alle 18 con l’esibizione dimostrativa di minivolley a cura dell’associazione Unione Polisportiva Persicetana (con cui Gaia ha mosso i primi passi come giocatrice di pallavolo) e dell’Associazione Decima Volley. Poi i saluti istituzionali di Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore allo Sport e Associazionismo, e di Enrico Belinelli, presidente della Consulta dello Sport e fiduciario Coni. A seguire sono saliti sul palco assieme a Gaia i suoi primi allenatori persicetani, Linda e Fausto Bongiovanni. Dopo le premiazioni da parte dell’Associazione Unione Polisportiva Persicetana, di Davide Gubellini, presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione Ondina Valla di Bologna e di Alessandro Baldini, presidente territoriale della Fipav, il sindaco Pellegatti ha conferito a Gaia il Pesco d’Oro, massimo riconoscimento della città.

Con la medaglia d’oro vinta a Parigi nella disciplina della pallavolo femminile, San Giovanni in Persiceto completa il suo medagliere olimpico che, con la seconda medaglia a una atleta donna, si tinge anche di rosa: nel 1932 a Los Angeles Mario Gruppioni vinse il Bronzo nella lotta, mentre otto anni fa, a Rio, Aleksandra Cotti conquistò l’Argento insieme con la squadra di pallanuoto femminile.

"Siamo veramente felici ed emozionati – dichiara Pellegatti – di trovarci qui in tantissimi e di festeggiare Gaia per questo straordinario risultato sportivo. Per la consegna del ‘Pesco d’oro’ abbiamo voluto organizzare un evento nel cuore della nostra cittadina, proprio per far sì che Gaia e la sua famiglia sentano l’affetto e la riconoscenza non solo dell’istituzione comunale, ma della comunità".

"Gaia – aggiunge l’assessore Cerchiari – con il tuo impegno, la tua dedizione e la tua forza hai raggiunto un traguardo che molti sognano, ma pochi riescono a conquistare. La tua carriera è un esempio di passione, sacrificio e resilienza. Hai dimostrato che con la giusta determinazione, nulla è impossibile. Sei una fonte di ispirazione per tutti, soprattutto per i giovani che guardano a te come un modello di perseveranza e coraggio".