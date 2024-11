"Tutto intorno a noi è poesia"

Tra biscotti della felicità e cioccolatini da scartare, l’aforisma è ovunque, la rima, il riferimento letterario semplificato ci insegue in ogni attimo della giornata. È questo quindi l’epilogo inevitabile dei grandi classici della poesia sui quali si sono formate e continuano a formarsi intere generazioni? O i versi del passato possono ancora realmente emozionarci?

Ne parlerà lo scrittore Paolo Di Paolo che ha appena pubblicato il libro ‘Rimembri ancora’ (ed il Mulino), domani 21 novembre (ore 17.30) nell’Oratorio di San Filippo Neri di via Manzon. Nell’appuntamento, curato da Il Mulino, l’autore dialogherà con Marco Antonio Bazzocchi. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Di Paolo, la poesia è spesso immaginata come un oggetto culturale polveroso. Invece…

"Invece siamo circondati dalla poesia, il citazionismo esasperato è il linguaggio della contemporaneità. Basta entrare in qualsiasi social, frammenti di versi di ogni genere sono utilizzati per descrivere e condividere stati d’animo. Non abbiamo mai consumato tanta poesia come in questi anni. Altro discorso invece è quello che riguarda lo studio a scuola. Lì, sempre di più, i ragazzi avvertono una grande distanza dalle opere contenute nelle antologie".

Ma non è sempre stato così?

"In buona parte sì. Spesso, per un adolescente, è difficile cogliere temi centrali nella produzione poetica, il tempo che passa, la morte, il senso di inadeguatezza che ha prodotto tanti capolavori. Anche se sei un dark o un gotico, ti appaiono, da giovanissimo sideralmente lontani dalla tua vita".

Invece, da adulti, possiamo riscoprirne l’essenza autentica...

"Certo, per questo ho scelto come sottotitolo del libro, ’Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola’. L’aspirazione è farci tornare sui banchi scolastici, nell’atmosfera confortevole delle aule degli anni della gioventù, per riscoprire, e finalmente valorizzare sino in fondo, quel patrimonio straordinario che è la poesia. Cogliendone suggestioni, atmosfere e anche insegnamenti dei quali allora non abbiamo goduto".

Ci sono delle poesie simbolo con le quali ha scelto di accompagnare il lettore in questo viaggio nel tempo?

"Ho scelto quei versi che possono prestarsi a interpretazioni anche anticonformiste, a volte lontane dall’aura di celebrità, spesso ’museale’ che circonda gli autori. Faccio un esempio. Una delle letture che consiglio è ’Davanti San Guido’, capolavoro di Carducci, che è considerato uno scrittore molto istituzionale, monolitico nelle sue certezze, a volte plumbeo, persino. Qui, invece, in quel suo invocare un ritorno ai luoghi natii, esprime tutta la sua umana debolezza, la sua vulnerabilità, il suo essere uno come noi, tormentato dai nostri stessi pensieri. Che è una intuizione che è stata poi narrata da un altro poeta a noi più vicino, Giovanni Raboni".

Un libro, il suo, che si rivolge quindi in buona parte a un pubblico adulto?

"Questa era l’intenzione quando l’ho pensato e poi scritto. È successo, invece, che sia stato letto da moltissimi insegnanti di letteratura che mi hanno invitato, e continuano a farlo, nelle scuole a presentarlo e a parlarne. Perché, dicono, entrare nella poesia da una porta diversa, quella dei temi che saranno sempre con con noi durante la nostra vita, serve a renderla attraente anche per i più giovani!"