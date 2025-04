Tuttocuoio e Corticella pareggiano 1-1: speranze di salvezza ancora vive

TUTTOCUOIO

1

CORTICELLA

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Casari, Pardini, Del Rosso (33’ st Centonze), Fino (45’ st Veron), Lorenzini, Massaro (39’ st Benericetti), Sansaro (26’ st Russo), Boiga (26’ st Di Natale), Severi. A disp: Sinagra, Fiscella, Haka. All. Firicano

CORTICELLA: Malagoli, Alboni, Ercolani, Chmangui, Boretti, Brighi, Lo Giudice (1’ st Bovo), Bezziccheri, Embalò (12’ pt Gessaroli, 39’ st Casadei), Suriani, Manara. A disp: Mezzadri, Ribello, Mion, Rizi, Cavallini, Guidi.

All. Nesi Arbitro: Teodoli di Aprilia Marcatori: 25’ pt Severi; 12’ st Bezziccheri

Note: spettatori 100 circa; espulso Manara al 48’ st; ammoniti Ercolani, Boretti; angoli 4 a 11

SAN MINIATO (Pisa)

Dopo tre sconfitte esterne il Corticella torna dalla trasferta col Tuttocuoio, in terra di Toscana (dove aveva conquistato l’ultimo successo lontano dal Biavati, in casa dello Zenith Prato), con un pareggio (1-1 in rimonta) che tiene vive le speranze di salvezza quando restano tre turni alla fine del campionato. La voglia di tirarsi fuori dalla zona rossa delle classifica è evidente e infatti l’approccio alla gara è quello giusto. Biancoazzurri subito aggressivi e padroni di casa costretti a contenere, anche se la fortuna non è dalla dalla parte degli uomini di Nesi. Dopo un "assaggio" di Suriani, che con un rasoterra secco dal limite obbliga Carcani alla deviazione con i pugni (2’), prima Boretti vede il suo colpo di testa (angolo di Bezziccheri) respinto alla traversa (10’) e poco dopo Embalò, che all’ultimo minuto aveva preso il posto di Rizi, infortunatosi nel riscaldamento pre-partita, deve lasciare i compagni per un guaio muscolare dopo un contrasto di gioco (12’). La spinta del Corticella tuttavia non perde d’intensità, ma la scelta espone inevitabilmente alle ripartenze dei neroverdi, che sfiorano seriamente il vantaggio con un’incursione in velocità di Massaro sventata solo dal corpo di Malagoli in uscita (20’). Vantaggio che però arriva poco più tardi, anche se da calcio piazzato: la parabola disegnata in area da Boiga è sfruttata da Severi che appoggia in rete da pochi passi. Il Corticella non si perde d’animo e un minuto dopo Suriani libero in area spara alto un sinistro che meritava sorte migliore (26’), ma prima del riposo rischia il patatrac quando Alboni nel contrastare Severi tocca la palla con le mani in area (40’), complice anche una scivolata su un terreno reso viscido dalla pioggia caduta per l’intera giornata nel Pisano. Dal dischetto però Malagoli intuisce la traiettoria di Fino distendendosi alla sua sinistra.

L’avvio di ripresa ripropone il solito leit-motiv, anche perché lo 0-1 da recuperare non consente una gestione diversa del match, ma stavolta il premio arriva ben presto dal destro di Bezziccheri, che da lontano indovina l’angolo dove Carcani non può arrivare. I bianco azzurri non si accontentano, cercano l’impresa, e nel cuore di frazione lo stesso portiere del Tuttocuoio è decisivo sul sinistro di Suriani (22’). Poi c’è solo tanta volontà, tata foga agonistica (che costa il secondo giallo a tempo scaduto a Manara), ma il risultato non cambia.

Stefano Lemmi