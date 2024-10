Tweet choc su Monte Sole: Montecitorio si scusa

Bologna, 1 ottobre 2024 – Arrivano le scuse di Montecitorio per il tweet sulla strage di Monte Sole che ieri aveva scatenato la reazione dei social. ‘Ci scusiamo per l’inadeguata sintesi, utilizzata nel post X relativo all’anniversario dell’eccidio nazifascista di Marzabotto, che non corrisponde al sentimento reale che si voleva trasmettere’, si legge in un apposito tweet legato al primo. ‘Lo dimostra – prosegue lo scritto, pubblicato sempre sul social X – il richiamo agli indici dei documenti declassificati dalla Commissione d’inchiesta sull’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, che non lascia dubbi sulle responsabilità dell’orribile massacro’.

La polemica era esplosa sui social dopo la pubblicazione del tweet in cui si leggeva come le vittime dell’eccidio fossero ‘rimaste uccise nei rastrellamenti’. Un termine troppo generico, che ha fatto arrabbiare moltissimi utenti.