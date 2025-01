Bologna, Uber taxi e Uber black: che differenza c’è

Bologna, 30 gennaio 2025 – Uber è approdato sotto le Torri con il servizio taxi. La presenza della multinazionale sul capoluogo emiliano, però, non è una novità: già nel 2020 era arrivata in città con il servizio Black, avviato grazie alla partnership con Ncc Cosepuri, un consorzio di imprese che operano nel settore del trasporto e del turismo.

Uber Black, come riporta la descrizione sull’app fornisce solo corse effettuate da ‘auto di fascia alta e conducenti di primo ordine’, gli utenti hanno perfino la possibilità di accedere ad alcune informazioni sugli autisti e sul modello dell’auto. Il servizio, infatti, come annuncia Cosepuri, è stato particolarmente gradito dai turisti che nel 2023 ricoprivamo il 65percento degli utenti della piattaforma. Le tariffe, effettivamente, sono più alte rispetto ad un taxi e per questo accessibili sono ad alcuni.

Dopo due anni arriva quindi Uber taxi, che cercando di essere alla portata di tutti, si avvale della collaborazione con il consorzio Cat, prestandosi come piattaforma per l'uso degli autisti del consorzio e rimane stabile con le tariffe prestabilte dai taxi. Le innovazioni apportate da Uber si delineano prettamente sulle modalità di riserva: dopo essersi registrati sull’applicazione Uber, e aver inserito la propria posizione, si passa subito alla selezione del veicolo Taxi e all’inserimento delle modalità di pagamento.

È possibile, anche in questo caso, consultare le informazioni sul viaggio (autista, numero di targa e modello del veicolo), inoltre, già dalla preselezione, l’applicazione stipula una possibile somma equivalente al pagamento del viaggio, in base ad un calcolo su tariffe e chilometri. Una volta che la corsa viene accettata dagli autisti della piattaforma itTaxi (adoperato dal consorzio Cat), non resta che attendere l’arrivo del taxi, il quale potrà essere monitorato dagli utenti attraverso la posizione del veicolo sulla mappa. A termine della corsa, poi, il pagamento indicato dal tassametro è automaticamente effettuato dalla piattaforma e per completare il viaggio, Uber non manca dal richiedere una valutazione della corsa e una recensione sul servizio.