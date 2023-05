Ubik in festa: "Con noi vent’anni di libri sotto i portici"

Vent’anni, tutti da festeggiare con la città. Anche perché resistere come libreria indipendente non è certo così scontato. Ma la Ubik ha vinto la sua scommessa con una squadra tutta al femminile. Era la fine degli anni Ottanta quando la libreria Galleri comparve sotto il portico di via Irnerio 27. L’avevano aperta i proprietari della omonima libreria di via Indipendenza, specializzata in libri tecnici e professionali. Nei primi anni Novanta la proprietà cambiò e la libreria entrò a far parte del gruppo ‘Supermercato del libro’, con il nome di Libreria Irnerio. Il proprietario, Iginio Pastrello, nel 2003 decise di chiuderla ed è a questo punto che la rileva un gruppo di quattro donne: Cinzia Argellani (ora in pensione), Anna Rita Degli Esposti, Manuela Ghelfi e Raffaella Garruccio. Oggi le tre socie sono affiancate da Laura Motzo. "Nel maggio 2023 – raccontano – festeggiamo dunque i 20 anni di ’libri sotto il portico’ con la nostra gestione. Non sono stati anni facili: a una severa crisi negli anni 2008-2010 si è unita una fase di profondo cambiamento nella vendita del libro, con la concorrenza dei giganti dell’online e il passaggio di molte persone a abitudini di lettura su supporto elettronico che hanno cambiato il mercato del libro. Per questo nel 2012 ci siamo affiliate al gruppo Ubik, salvaguardando la nostra autonomia di gestione".

Poi un altro momento duro, dovuto alla pandemia. "Nell’aprile 2020 – proseguono – abbiamo riaperto la libreria il primo giorno utile, e vedere la fila fuori dalla porta è stata una gioia per gli occhi. Durante la chiusura non abbiamo mai interrotto il rapporto con i clienti, sia con mezzi virtuali sia con le consegne a domicilio, in bicicletta o in moto. Un rapporto che è uscito rinforzato, perché ha fatto capire a chi frequenta la libreria che con noi può contare su competenza e cordialità. Inoltre essere sempre le stesse da tanti anni ha costruito nel tempo una fidelizzazione con la clientela: noi abbiamo visto diventare grandi tanti ragazzi, e i clienti hanno visto invecchiare noi… essere un baluardo di continuità è per noi motivo di orgoglio". E dunque, oggi si festeggia. Dalle 10,30 alle 12,30 con un laboratorio dedicato ai giovani lettori: Juke-box coi fatterelli bolognesi e Tiziana Roversi di Minerva edizioni che risponderà a tutte le domande e le curiosità di ragazze e ragazzi sulla storia di Bologna. Sarà accompagnata da Angelica Stefanelli che farà disegnare i ragazzi. Dalle 17, ecco un’ora a microfono aperto per consentire a chi vorrà di condividere un ricordo personale legato alla libreria, e dalle 18 circa un brindisi accompagnato dalla musica della Fonovaligia di Checco Garbari".