Ubriachi e molesti Nei guai un 48enne e una donna di 38 anni

La polizia ha denunciato due stranieri, una donna e un uomo, dopo averli trovati in stato di palese ubriachezza. Il primo episodio in via Emilia Ponente: la volante è stata chiamata in un bar perché un una donna stava infastidendo tutti. Gli agenti hanno identificato una marocchina di 38 anni, che ha danneggiato la vettura di servizio della polizia. In questura è stata denunciata a piede libero per resistenza, oltraggio, danneggiamento aggravato, disturbo alle persone e sanzionata per ubriachezza manifesta. Intervento analogo qualche ora dopo, in via dell’Arcoveggio. Un uomo in un bar stava dando in escandescenze. I poliziotti lo hanno identificato: è un albanese di 48 anni, denunciato a piede libero per resistenza, rifiuto di fornire le generalità e sanzionato per ubriachezza manifesta.