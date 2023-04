Ubriaco al volante: denunciato un 45enne

Guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite consentito. Un 45enne italiano, residente a San Lazzaro, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. A procedere alla denuncia sono stati gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro. Era da poco passata l’1 di notte quando la pattuglia ha notato una Ford Focus, che percorreva in modo pericoloso la via Idice in direzione via Emilia e si è messa all’inseguimento. All’altezza di Castel De’ Britti, l’automobilista ha perso il controllo della macchina sbandando e colpendo violentemente un veicolo in sosta. Gli agenti della Locale lo hanno fermato. Il 45enne di San Lazzaro era al volante dell’auto con un tasso alcolemico pari a 2,15 grammilitro. Denunciato gli è stata ritirata la patente ed il mezzo è stato sequestrato.