Ubriaco al volante di un autocarro fa ’strike’ di automobili e scappa

Inseguimento a sirene spiegate l’altro pomeriggio sulla Porrettana, tra Casalecchio e Sasso Marconi, dove una pattuglia della Polizia locale Reno Lavino ha tallonato e infine bloccato un autocarro guidato da un uomo, poi risultato ubriaco, che col suo mezzo aveva urtato alcune automobili in sosta per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente contando di farla franca. Tempestivo l’intervento degli agenti della polizia locale, chiamati da alcuni testimoni che avevano assistito ai fatti e che con le loro informazioni hanno facilitato il lavoro alla pattuglia che, poco dopo, è riuscita a raggiungere il mezzo responsabile degli incidenti.

Alla vista dell’auto della polizia locale l’autista ha tentato la fuga e, sempre a bordo del suo mezzo pesante destinato al trasporto di materiali inerti, ha tentato inutilmente di dileguarsi, con gli inseguitori prudenti nella loro azione per evitare di indurre nel fuggitivo a comportamenti ulteriormente rischiosi per tutti. Una situazione che ha destato l’allarme di residenti e automobilisti che hanno assistito alla scena che si è svolta in una zona densamente popolata. Dopo diversi chilometri ed altri mezzi danneggiati mentre fuggiva lungo la Porrettana, l’autocarro è stato infine bloccato in territorio di Sasso Marconi. A un primo controllo effettuato sul posto, il conducente è risultato positivo all’alcool test. Sono poi seguiti ulteriori accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno poi ricostruito la carambola dei mezzi danneggiati coi relativi proprietari. Non si registrano feriti. L’uomo, non nuovo a un fermo per guida sotto gli effetti dell’alcol, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente. Il mezzo pesante è stato sottoposto a fermo amministrativo in attesa di essere restituito al datore di lavoro.

g. m.