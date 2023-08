Ubriaco alla guida a Bologna: denuncia e patente ritirata

Bologna, 18 agosto 2023 - Guida in stato di ebbrezza e patente ritirata per un uomo pakistano di 39 anni. È successo la scorsa notte: gli agenti della polizia di Stato, impegnati in un controllo del territorio, hanno notato una Mercedes nera che procedeva in direzione di via Zanardi con una marcia irregolare.

Così hanno di eseguire un controllo. L'autista, regolare sul territorio nazionale, aveva gli occhi rossi e l’alito alterato, perciò è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico, con esito molto superiore al limite consentito.

Accompagnato in Questura, è stato denunciato per guida sotto influenza dell'alcool e gli è stata ritirata la patente per il successivo inoltro alla Prefettura per la sanzione accessoria della sospensione.

L'auto è stata invece sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.