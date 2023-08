Ubriaco alla guida, patente ritirata

Il pattugliamento notturno degli agenti di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera contro la guida in stato di ebbrezza ha portato al controllo di 26 automobilisti che sono stati sottoposti all’alcool test con etilometro dalle pattuglie: solo uno è risultato in stato di ebbrezza alcolica, con un valore di alcol nel sangue compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Per lui denuncia penale e ritiro della patente di guida, che verrà sospesa dal Prefetto di Bologna.