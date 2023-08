Ubriaco alla guida Via patente e auto

L’andamento ’ondeggiante’ della sua automobile, una Mercedes nera, ha insospettito gli agenti impegnati in un controllo del territorio. Così, hanno deciso di fare una verifica. E hanno scoperto che l’automobilista, un pakistano di 39 anni, aveva un tasso alcolemico pari a 1,7, più del triplo della soglia consentita di 0,5 gl.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì in via Zanardi. Il pakistano, regolare sul territorio, presentava occhi rossi e alito alterato, perciò è stato sottoposto all’alcotest che accertava il suo stato di ebbrezza. Così è stato accompagnato in Questura e denunciato per guida sotto influenza dell’alcol, con ritiro della patente per il successivo inoltro alla Prefettura per la sanzione accessoria della sospensione.

L’auto è stata invece sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.