Ubriaco causa incidente, scappa e sequestra il passeggero

Causa un incidente e scappa, ma la polizia locale lo riacciuffa. E’ successo una decina di giorni fa, ad Alto Reno Terme. Tutto ha inizio con un sinistro in via Nazionale a Ponte della Venturina, per fortuna senza danni a persone: un veicolo in retromarcia impatta con energia contro il paraurti anteriore di una seconda automobile. Fino a qui niente di straordinario, se non fosse che il responsabile se la dà a gambe, a bordo della sua vecchia Fiat Punto di colore nero.

Spiazzato dalla fuga, il proprietario dell’auto danneggiata avverte il comando dei vigili per ricevere soccorso. Gli agenti, giunti sul posto e verificati rapidamente i fatti, partono all’inseguimento del mezzo in fuga che, nel giro di mezz’ora, viene prima individuato e poi fermato. Alla guida dello stesso c’è un ventinovenne di origine straniera, apparso da subito in stato di alterazione. Dopo i primi controlli, all’uomo viene ritirata temporaneamente la patente a scopo cautelativo. La persona fermata è poi accompagnata al vicino pronto soccorso di Porretta Terme, dove viene sottoposta ai doverosi accertamenti sanitari. Nei giorni successivi la polizia locale prosegue le indagini, rilevando un secondo possibile reato: il sequestro di persona.

L’uomo alla guida, dopo l’ incidente, avrebbe impedito di scendere a un passeggero, evidentemente impaurito dalle condizioni del pilota. L’ostaggio però sarebbe stato ‘liberato’ solo poco prima dell’intervento degli agenti, a fronte delle sue ripetute insistenze. A rivelare l’ accaduto sarebbe stato lo stesso passeggero che, dopo i fatti, avrebbe deciso di recarsi presso il pronto soccorso per controllare le proprie condizioni di salute a seguito dell’urto.

Nel frattempo, le analisi tossicologiche riscontrano la presenza di 1,33 mg/l di alcol nel sangue del guidatore, ben al di sopra del limite consentito. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per i reati di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di sinistro stradale, sequestro di persona e lesioni colpose. La prefettura di Bologna, su richiesta del comando locale, ha successivamente emesso il decreto di sospensione della patente del conducente per un periodo di nove mesi.

