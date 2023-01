Ubriaco fuori strada Soccorso e multato

Si schianta con la macchina ma è ubriaco. Gli agenti del commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un 44enne italiano per guida in stato di ebbrezza. All’autore del reato è stato ritirata la patente ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Erano le 23 dell’ultima notte dell’anno quando le volanti della Polizia, all’altezza del civico 72 di via Crevalcore, a Persiceto, hanno notato un’auto con la parte anteriore del veicolo nel fosso e la parte posteriore che intralciava la corsia di marcia in direzione di San Giovanni. Gli agenti della Polizia si sono, dunque, fermati a controllare la macchina, una Ford Focus Sw di proprietà del 44enne poi denunciato. Al volante c’era proprio il denunciato che ha chiesto aiuto agli agenti per poter uscir dal fosso rifiutando, però, l’intervento del 118. Ed è stato li che la Polizia si è accorta che l’uomo era presumibilmente in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno richiesto l’ausilio dei carabinieri della stazione di Crevalcore sia per la viabilità stradale in attesa della rimozione del veicolo che per gli accertamenti mediante etilometro. Successivamente, dagli accertamenti fatti sul posto grazie all’etilometro fornito dalla pattuglia dei militari di Crevalcore, il 44enne è risultato con un tasso alcolemico sette volte superiore al limite consentito per legge. L’uomo è stato, dunque, denunciato per guida in stato d’ebbrezza, gli è stato ritirata la patente ed il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca del mezzo.

z. p.