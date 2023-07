Ubriaco in moto: denunciato

Un 42enne guida la moto ubriaco, ma viene fermato e denunciato dalla Polizia locale di San Lazzaro. Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. I fatti si sono verificati qualche sera fa verso le 22 a poca distanza dal centro del paese. Il 42enne italiano era alla guida della moto di un amico ubriaco e senza patente, ma è stato fermato dalla Polizia locale nel corso di un normale controllo su strada. Gli agenti, stavano eseguendo controlli nell’ambito del servizio di prevenzione e sicurezza contro l’uso di alcool e droghe alla guida, quando hanno notato una moto Yamaha 500 circolare in via Spinelli. Il conducente è stato subito sottoposto ad accertamenti con apparecchio ‘alcolblow’ che ha dato esito positivo all’alcool. Non solo, gli agenti hanno scoperto che la moto era dei proprietà dell’amico seduto al posto passeggeri al momento del controllo, e che l’uomo alla guida non aveva neanche la patente idonea per guidare un mezzo di quella cilindrata. Il 42enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e senza la documentazione necessaria.

z.p.