"Ubriaco in piscina di Vergato molesta i bagnanti, denunciato"

Ubriaco, ha iniziato a molestrare i clienti della piscina di Vergato, al punto che il personale, per allontanarlo, ha chiamato i carabinieri. Il cinquantacinquenne, alla fine, è stato sanzionato per l’ubriachezza manifesta e denunciato per il porto di un coltello, che i militari dell’Arma della compagnia di Vergato gli hanno trovato addosso. È successo martedì. Stando a quanto ricostruito, l’uomo era entrato in maniera regolare nella struttura, dove dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, ha iniziato a molestare, anche con frasi violente, gli ospiti presenti, che sicuramente non si aspettavano una giornata in piscina così turbolenta. A quel punto, per farlo allontanare, visto che non aveva alcuna intenzione di andarsene, il personale della struttura ha deciso di chiamare i carabinieri.

L’uomo è stato quindi identificato e controllato. Aveva con sé anche un coltello, che gli è stato sequestrato dai militari dell’Arma. Al termine degli accertamenti, il cinquantacinquenne è stato allontanato dalla piscina, con un carteggio di denunce e sanzioni incompatibile con una giornata che si annunciava di relax.