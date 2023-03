Ubriaco insulta i carabinieri

Ubriaco 40enne dapprima litiga con la compagna poi, portato in caserma, dà di matto e offende i carabinieri. L’uomo, italiano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e segnalato per ubriachezza manifesta. I fatti sono avvenuti a Grizzana Morandi. Era pomeriggio e alcuni cittadini hanno notato l’uomo, alterato dall’alcool, che litigava con la campagna in piazza. Questi, temendo la situazione fra i due degenerasse in violenza, hanno chiamato i carabinieri.

I militari della stazione, arrivati sul posto, hanno identificato il 40enne e si sono accorti che a suo carico aveva vari rintracci per notifiche giudiziarie. Lo hanno, dunque, portato in caserma a Grizzana ma qui il soggetto ha dato in escandescenze.