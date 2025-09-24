Ubriaco minaccia e picchia la compagna

Ha insultato la compagna. L’ha minacciata e l’ha picchiata più volte: braccialetto elettronico per un 56enne tunisino. I militari della stazione di Vergato hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo straniero 56enne residente in Appennino.

L’uomo è ora indagato dalla procura della Repubblica di Bologna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Vergato. Il 56enne sarà chiamato a rispondere del delitto per avere maltrattato la ex convivente. La donna, dopo aver preso coraggio, ha, infatti, denunciato ai militari della stazione di Vergato mesi di aggressioni fisiche, psicologiche e minacce. I continui litigi, spesso causati da una morbosa gelosia dell’uomo e dall’abuso di sostanze alcoliche, hanno provocato nella donna, uno stato di ansia e preoccupazione per se stessa, tanto da dover chiedere aiuto ai carabinieri i quali hanno informato l’autorità giudiziaria. A seguito dell’attivazione del codice rosso e di una serie di indagini lampo volte ad appurare i fatti l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri. Il 56enne è stato conseguentemente sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice. I carabinieri del comando provinciale di Bologna raccomandano la necessità, alle persone vittime di atti persecutori o se a conoscenza di qualcuno rimasta vittima di questo reato, di contattare il numero unico di emergenza al 112 o di rivolgersi alle forze dell’ordine più vicine per presentare denuncia/querela o anche solo per ricevere un consiglio.