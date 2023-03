Bologna, guida ubriaco e perde la ruota ma continua a girare per strada: ecco il video

Galliera (Bologna), 3 marzo 2023 – Guida ubriaco, perde una ruota schiantandosi contro un marciapiede, ma prosegue a girare zigzagando lungo la strada. E’ la follia accaduta mercoledì a Galliera, in provincia di Bologna, dove un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: nel sangue aveva un tasso alcolico quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro) e la patente gli è stata ritirata per essere sospesa dal Prefetto di Bologna.

Il video che mostra le "gesta” dell'uomo è stato pubblicato dalla polizia locale Reno Galliera, sui social: “Solitamente siamo molto restii a pubblicare immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però intendiamo derogare a questo principio: le immagini che vedete nel video allegato riteniamo infatti che, proprio nella loro rilevante gravità, siano particolarmente educative, per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici. Siamo riusciti a fermare il conducente grazie alla prontezza dei colleghi che hanno visto le immagini e delle nostre pattuglie che lo hanno raggiunto”.