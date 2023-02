Ubriaco picchia due militari

Guida ubriaco, si schianta contro una casa e, alla vista dei carabinieri, li picchia entrambi. Un 22enne italiano, con precedenti per guida in stato d’ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Molinella per violenza, minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. I fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Savena, a Baricella. Il giovane alla guida, ubriaco, ha perso il controllo del mezzo su cui era alla guida, da solo, schiantandosi prima contro la recinzione di una casa, poi ribaltandosi in mezzo alla strada. Alcuni automobilisti che erano di passaggio, e che per fortuna non sono rimasti coinvolti nella carambola dell’auto del 22enne, hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. I militari si sono precipitati sul posto con una pattuglia. Lì hanno trovato il 22enne, quasi illeso, fuori dalla macchina. Il giovane, però, alla vista dei carabinieri è andato su tutte le furie e ha iniziato a dare di matto: dapprima ha aggredito i militari verbalmente, poi fisicamente. Ha tirato un pugno in faccia ad uno dei due carabinieri sperando di sfuggire alla loro presa, per poi torcere un dito all’altro militare della pattuglia, che cercava di placare la furia del 22enne e di ammanettarlo. Il giovane si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Il militare che ha ricevuto il pugno è stato medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi.

z. p.