Uccisa a martellate dall’ex fidanzato. La rabbia della sorella di Alessandra: "Padovani diabolico e manipolatore"

Giovanni è perfettamente in grado di intendere e di volere. Conosco bene quest’uomo. Ed è capace di tutto, è molto pericoloso. Sta tentando e continuerà a tentare ogni cosa per sottrarsi alle sue responsabilità, con i suoi soliti escamotage, un comportamento tendente al vittimismo, alla manipolazione, che ha sempre avuto. A mia sorella l’avevo detto che l’avrebbe ammazzata. Il mio grande timore è che esca dal carcere. Ancora oggi, lui mi fa paura.

Sono passati due anni e mezzo dall’omicidio della sorella, ma per Stefania Matteuzzi è come se fosse sempre il primo giorno: il suo è un pianto straziante, quello di chi vive un immenso dolore. Giovanni Padovani, ex calciatore di 30 anni che nel 2022 ha ucciso a martellate, pugni e colpi di panchina la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, ha tentato di uccidersi due volte in carcere nell’ultimo mese e manifesta “difficoltà di relazione con l’ambiente” e gravi disagi. Per questo, si va verso una nuova richiesta di applicazione dell’ex art. 111: si auspica, cioè, che sia assegnato a un istituto per pischiatrici. Lo scrive la direzione sanitaria del carcere di Bologna. A novembre gli è stato confermato l’ergastolo in Appello per omicidio aggravato da motivi futili, premeditazione e stalking. "Proprio il mancato approfondimento delle condizioni di salute psichica sarà l’oggetto principale del ricorso, anche in chiave del riconoscimento dei presupposti delle attenuanti generiche", spiega Gabriele Bordoni, avvocato di Padovani.

Stefania Matteuzzi, dunque quella di Padovani è una messinscena per provare a ottenere uno sconto di pena. "Ha sempre fatto così. Preferirei morire che vedere lui uscire dal carcere e continuare a fare del male alle persone. Ha trasformato la nostra vita in un inferno. Che la giustizia faccia il suo corso, ma ricordate che lui è diabolico, una persona pericolosa che non ha nemmeno capito cosa ha fatto e, ancora adesso, non mostra pentimento e non ha nessun rispetto per mia sorella. In Appello ha detto che vive due vite, la sua e quella di Alessandra. Ma mia sorella una vita non ce l’ha più. Io vivo nel terrore, ho paura di lui e non solo per me stessa, ma anche per le persone che mi stanno accanto. Se mia sorella oggi potesse parlare, userebbe contro di lui parole molto più forti di quelle che sto usando io".

Cosa le resta di sua sorella, oggi? "Il ricordo di una persona meravigliosa, buona, generosa. Che voleva bene a familiari e amici, che era vera, sensibile. Eravamo legatissime, ci sentivamo venti volte al giorno, condividevamo ogni cosa. Impossibile spiegare cosa significhi per me la sua assenza".

Cosa gli direbbe, oggi, se lo avesse di fronte? "Capisco che non vuole stare in carcere e che sta male. Ma non sei l’unico a soffrire, questo gli direi. Mia sorella non c’è più, me l’hai portata via, hai fatto una cosa orribile. È giusto che paghi, ma nulla mi restituirà mia sorella, nulla mi toglierà questo dolore".