Bologna: Maria Rosa, uccisa dal marito per amore: "Lei e Mauro vivevano in simbiosi"

Maria Rosa Elmi e Mauro Bergonzoni in una foto di tanti anni fa

Castello di Serravalle (Bologna), 18 gennaio 2023 - Un amore platonico, unico, irripetibile. Perché Maria Rosa e Mauro, rimarcano i giudici della Corte d’assise, "vivevano in simbiosi". Fino all’ultimo. Fino a quando lui, che di cognome fa Bergonzoni, 77 anni, ha ceduto ai disperati appelli della moglie, Maria Rosa Elmi, 73, di farla finita. Un colpo secco al cuore di lei, letale. Poi due rivolti contro se stesso. Ma lui, ex cacciatore, è rimasto vivo per miracolo grazie all’intervento di un carabiniere. L’altro giorno il deposito delle 38 pagine di motivazioni della Corte che a ottobre aveva condannato a 8 anni, con le attenuanti generiche, Bergonzoni, imputato di omicidio volontario pluriaggravato (rischiava l’ergastolo). Ma il finale era stato un altro, chiesto dal pm Marco Forte e dalla difesa del pensionato: il reato venne derubricato a omicidio del consenziente, uno dei primi casi italiani. Perché Maria Rosa da tempo implorava il suo Mauro di ucciderla. Bologna, uccise la moglie per amore, la figlia: "Papà, ti perdono" "Certa – scrivono i giudici – la volontà di entrambi e la configurabilità dell’esito finale", i quali poi tirano in ballo pronunce della Cassazione. Così come certa era la piena "capacità di intendere e volere"...